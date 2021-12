Ex-policial é morto a tiros dentro de churrascaria em Teixeira de Freitas

O ex-policial Jorge Acácio do Nascimento, de 41 anos, foi executado a tiros na noite da sexta-feira, 4, em uma churrascaria no município de Teixeira de Freitas (distante a 688 km de Salvador).

De acordo com informações do site Teixeira Hoje, ele estava sentado no estabelecimento quando três homens encapuzados desceram de um veículo e efetuaram os disparos.

Os suspeitos portavam uma espingarda calibre 12 e pistolas 9 milímetros. Alvejado com vários tiros, Jorge Acácio morreu no local. A autoria e motivação do crime estão sendo investigadas pelo Núcleo de Homicídio e Tráfico (NHT), de Teixeira de Freitas.

