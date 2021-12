Ex-PM e três suspeitos morrem durante confronto com a polícia em Vera Cruz

Um ex-policial militar, que não teve o nome divulgado, morreu durante troca de tiros com a polícia na madrugada desta quarta-feira, 27, em Vera Cruz, na Ilha de Itaparica. Outros três suspeitos também morreram no confronto. Segundo a Polícia Militar (PM-BA), eles realizavam assaltos na região de Barra do Pote.

Ainda conforme nota da PM-BA, equipes da 5ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Vera Cruz) foram informadas sobre o crime por meio de denúncias anônimas. Após rondas, os suspeitos foram flagrados a bordo de um veículo atirando contra um homem, entre as localidades da Penha e Barra do Gil.

Houve revide à abordagem policial e os quatro foram atingidos. Eles chegaram a ser encaminhados ao Hospital Geral de Itaparica (HGI), mas não resistiram. Foram apreendidos três revólveres, um simulacro de pistola, 10 aparelhos celulares, pedras de crack, maconha, cocaína e pertences de algumas vítimas.

Ainda de acordo com a PM, o ex-policial foi expulso da corporação no ano de 2015, por suspeita de extorsão. À época, ele fazia parte da 35ª CIPM/Iguatemi, em Salvador.

adblock ativo