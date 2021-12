Ex-PM é morto na porta de casa em Vitória da Conquista

O ex-policial militar Norberto Macedo Viana, 32 anos, foi morto na noite desta terça-feira, 10, por volta das 22 horas, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. De acordo com o Blog do Marcelo, ele chegava em casa com a namorada quando foi surpreendido por dois homens em uma moto.

Os bandidos atiraram em Norberto. Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada, mas o ex-PM morreu no local.

Segundo o Blog do Marcelo, o ex-policial foi expulso da PM em 2011 por suspeita de participação em uma quadrilha de assaltos a banco e de roubo a uma casa lotérica.

adblock ativo