Ex-pastor é preso suspeito de estuprar enteada em Itapetinga

Um ex-pastor, identificado como Edimar da Silva Brito, 40 anos, foi preso em flagrante suspeito de estuprar a enteada na madrugada desta quarta-feira, 16, no município de Itapetinga, no sudoeste baiano.

De acordo com informações do Blog do Anderson, o estupro aconteceu enquanto a vítima, uma jovem de 21 anos, dormia. Quando a vítima despertou, brigou com o suspeito e pediu ajuda. O ex-pastor chegou a fugir do local, mas agentes da polícia e guarda municipal da cidade fizeram rondas para localizá-lo. Ele foi encontrado em uma casa.

