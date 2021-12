Ex-namorado suspeito de matar balconista está foragido, diz polícia

A Polícia Civil de Pindobaçu, município a 414 km de Salvador, identificou nesta quarta-feira, 3, o suspeito pelo assassinato da jovem Jucimaria Souza Santos, de 27 anos, cometido na tarde de terça, 2.

O ex-namorado da vítima, Sílvio de Freitas Santana, 23, foi reconhecido por testemunhas como autor do homicídio e é considerado foragido, pois até o final da tarde desta quarta seu paradeiro era desconhecido.

O corpo da jovem deve ser sepultado na manhã desta quinta, no cemitério da cidade. Ela foi atingida por seis disparos na Travessa Régis Pacheco, no percurso entre sua casa e a farmácia onde atuava como balconista, e morreu no local.

Conforme as testemunhas, Sílvio Santana chegou na travessa com uma moto, sacou o revólver, desferiu os tiros e, em seguida, fugiu com o veículo, tomando rumo ignorado. Na manhã desta quarta a equipe de investigação localizou a arma e a moto utilizados pelo rapaz para cometer o crime.

Jucimaria não queria mais saber do ex-namorado (Foto: Reprodução l Facebook)

Sem futuro

De acordo com depoimentos de familiares de Jucimaria, o rapaz estava tentando reatar o namoro, iniciado há dois anos e interrompido há cerca de duas semanas. Entretanto, ela não concordava, alegando que os dois estavam brigando muito nos últimos tempos e o relacionamento não teria futuro.

Os familiares da vítima afirmaram ainda que Sílvio Santana já tinha agredido a jovem em outras oportunidades e se mostrava violento – o que teria motivado o fim do namoro por mais de uma vez – e deixava parentes e amigos preocupados.

A reportagem de A TARDE não conseguiu falar com o delegado à frente do caso até o fechamento desta edição.

