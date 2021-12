Ex-namorado é preso suspeito de matar casal em Aiquara

Ednaldo Almeida de Amorim é o principal suspeito de ter assassinado um casal no município de Aiquara (a 414 quilômetros de Salvador), segundo a polícia. Ele é o ex-companheiro de Margarida Santos Vezolli e está detido na Delegacia de Itagi (a 21 quilômetros de Aiquara).

Os corpos das vítimas foram localizados por um homem que iria realizar a mudança do casal. Quando ele chegou na residência, por volta das 9h, encontrou Tauan Gomes Andrade, 25 anos, morto na sala, e a Margarida deitada em um colchão, que estava no chão do quarto.

Segundo informações levantadas pela Polícia Militar do município, Ednaldo estava em São Paulo e tinha retornado recentemente para cidade. Segundo o cabo Juracy Gonçalves, tudo indica que ele tivesse tomado conhecimento do relacionamento da ex e assassinado os dois. Ambos tiveram várias partes do corpo perfuradas por uma faca.

"Até janeiro deste ano eles estavam juntos. Então, a separação deles é recente", conta o cabo. Não há confirmação se o motivo do crime seria por ciúme.

Margarida e Ednaldo tinham uma filha de 2 anos, que foi encontrada ainda sonolenta em uma cama de casal, dentro do mesmo quarto que a mãe estava. As investigações do caso serão conduzidas pela 9ª Coorpin de Jequié.

