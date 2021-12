Ex-namorado de enfermeira assassinada é encontrado morto

O ex-namorado da enfermeira assassinada nesta terça-feira, 23, e que era apontado como suspeito do crime foi encontrado morto na manhã desta quarta, 24, em um posto de gasolina na BR-101, em Entre Rios. O taxista Márcio Américo de Oliveira Santos, 26 anos, foi achado dentro de seu carro com marca de um tiro na cabeça.

O titular da delegacia de Entre Rios, Antônio Luciano Lima, disse que a polícia trabalha com a hipótese de suícidio, apesar da arma do crime não ter sido encontrada dentro do veículo. Ele disse que a pistola calibre .380 pode ter sido roubada. A polícia também apura outras linhas de investigação, descartando apenas latrocínio (roubo seguido de morte), já que os pertences de Márcio estavam dentro do automóvel.

Funcionários do posto de gasolina disseram que o carro de Márcio foi visto estacionando no estabelecimento por volta de 23h30 desta terça, mas o corpo só foi encontrado nesta manhã.

Márcio era apontado como principal suspeito do assassinato de Aline Malane Sampaio, que trabalhava no Serviço Móvel de Urgência (Samu). Ela foi assassinada após um homem entrar em seu veículo em Feira de Santana. De acordo com a polícia, Márcio teria pedido que a irmã marcasse um encontro com Aline, quando aconteceu o crime.

O casal se conhecia desde criança, quando estudaram juntos, e namoraram por seis anos. Eles estavam separados há dois meses e Márcio não aceitava o fim do relacionamento.

De acordo com familiares do casal, a relação deles era marcada por brigas. Parentes de Aline disseram que ela terminou o namoro por conta da agressividade de Márcio.

adblock ativo