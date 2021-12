Ex-marido confessa assassinato de estudante em Feira

O ex-marido da estudante de psicologia encontrada morta na noite desta terça-feira, 10, dentro da casa onde morava em Feira de Santana (a 116 quilômetros de Salvador), confessou o crime nesta quarta, 11. De acordo com a plantonista da Delegacia de Homicídios, Dorean dos Reis Soares, Evan Willian Ferreira revelou em depoimento que matou Ivaneide Ribeiro Freitas, de 31 anos.

A mulher foi achada morta seminua com um fio de extensão elétrica enrolado no pescoço, evidenciando o estrangulamento. Inicialmente, a polícia suspeitava do ex-marido, já que não há sinais de arrombamento na casa de Ivaneide, mas Evan negava o crime. Ele, no entanto, mudou o depoimento e confirmou que matou a ex-mulher.

Evan e Ivaneide estavam separados há um ano, mas continuavam se relacionando. De acordo com testemunhas, eles tiveram uma briga séria recentemente. Evan mora ao lado de Ivaneide.

