Ex-jogador do Fluminense de Feira é preso por tráfico

Alexsandro Aires da Silva, jogador profissional de futebol, 29 anos, foi preso em Feira de Santana (a 109 km de Salvador) com 7 kg de maconha e meio quilo de crack. A prisão ocorreu por volta das 12h desta terça-feira, 3, no bairro Ponto Central.

Alexsandro tem passagens pelo Fluminense de Feira de Santana, Portuguesa e Ponte Preta (ambos em São Paulo) e Figueirense (em Santa Catarina). Ele foi preso por policias militares da 66ª Companhia Independente (CIPM) e é apontado como integrante do tráfico de drogas.

Segundo o delegado Carlos Lins, da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), a Polícia Militar recebeu um chamado de urgência por conta de uma briga entre vizinhos no bairro Ponto Central, sendo que um dos homens estaria armado com uma faca.

Ao chegar ao local, uma vizinha denunciou aos policiais que o jogador Alexsandro tinha fugido e que a casa dele servia como ponto de venda de drogas. Segundo a polícia, foram apreendidos em sua casa a maconha prensada, as pedras de crack e um revólver de calibre 32.

Na delegacia, Alexsandro disse que estava tirando passaporte para ir jogar num time da Coreia do Sul. O delegado informou, ainda, que quando os policiais chegaram à residência do preso, na rua Prudente de Morais, ele soltou um cão pit bull em direção à guarnição.

Os policiais atiraram para o alto e o cachorro fugiu assustado. "O jogador foi detido e na casa dele encontramos a droga. Havia um homem com ele, mas conseguiu fugir. Já o identificamos", garantiu o delegado Carlos Lins. Ele também informou que o jogador negou ser dono da droga. "Ele disse ser apenas usuário e que a droga pertencia ao amigo dele, que fugiu. O jogador foi transferido para o conjunto Penal de Feira de Santana", arrematou o policial.

Uma pessoa ligada ao futebol em Feira falou do envolvimento do jogador com drogas. "Ele tem esse costume, infelizmente", lamentou o conselheiro de um time da cidade, que não quis se identificar.

Alexsandro também é conhecido como Alex Bahia e disputou a segunda divisão do Campeonato Baiano 2014 pelo Fluminense de Feira e Santana.

