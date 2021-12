Ex-gerente da Transpetro é preso em Camaçari em nova fase da Lava Jato

O ex-gerente da Transpetro José Antônio de Jesus foi preso pela Polícia Federal, nesta terça-feira, 21, no município de Camaçari (Bahia), durante a 47ª fase da Operação Lava Jato. A nova etapa, batizada como Operação Sothis e deflagrada pelo juiz federal Sérgio Moro, também tem como alvo familiares e intermediários do ex-gerente.

O grupo é suspeito de operacionalizar o recebimento de R$ 7 milhões de propinas pagas pela empresa de engenharia NM em troca de contratos com a subsidiária da Petrobras, entre setembro de 2009 e março de 2014. Os investigadores suspeitam de que valores fornecidos a José Antônio foram repassados em benefício do PT e que a mesma empresa fez repasses ao PMDB a pedido da presidência da Transpetro.

O juiz Sérgio Moro determinou a prisão temporária (de até cinco dias) de Jesus, que pode ser prorrogada ou até convertida em preventiva. Além disso, também determinou outros 13 mandados judiciais, sendo oito de busca e apreensão, cinco de condução coercitiva. Os investigados responderão pela prática dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro dentre outros.

Cerca de 40 agentes realizam as ações em quatro estados: Sergipe, São Paulo, Bahia e Santa Catarina. Segundo o Ministério Público Federal (MPF), o valor foi pago mensalmente ao Partido dos Trabalhadores (PT). As investigações apontam, ainda, que o ex-gerente pediu o pagamento de 1% do valor dos contratos da empresa com a Transpetro como propina. Ficou combinado 0,5%.

PT e PMDB

Os investigadores suspeitam de que valores foram repassados ao PMDB e PT, a pedido da presidência da Transpetro: "Este valor foi pago mensalmente em benefício do PT, de modo independente dos pagamentos feitos pela mesma empresa, a pedido da presidência da Transpetro, e que eram redirecionados ao PMDB", explicou a Ministério Publico.

O ponto de partida para a investigação foi a delação premiada dos executivos da engenharia, indicados pelos dois partidos e que ocupavam os cargos durante os governos de Lula e Dilma.

"A partir daí, foram realizadas diversas diligências, como afastamento de sigilos bancário, fiscal, telemático e de registros telefônicos, os quais revelaram a existência de estreitos vínculos entre os investigados e corroboraram os ilícitos narrados", disse a nota do MP.

Em entrevista coletiva realizada em Curitiba, a procuradora da República Jerusa Burmann Viecili afirmou que ainda investiga quanto dos R$ 7 milhões de propina foram destinados ao PT e quem seriam os políticos beneficiados.

"O ex-gerente era vinculado ao movimento sindical e tinha certos vínculos informais com o Partido dos Trabalhadores. E há relatos de colaboradores que no momento da solicitação da vantagens indevidas, o ex-gerente mencionou e referiu que essa propina deveria reverter em prol do Partido dos Trabalhadores a semelhança do que já acontecia com o PMDB no âmbito da Transpetro", explicou a procuradora.

Os procuradores encontraram depósitos oriundos da empresa e sócios, realizados em contas bancárias de terceiros e familiares, com o suposto objetivo de dissimular e ocultar a origem ilícita dos recursos. "A propina saía da conta bancária da empresa de engenharia para a conta bancária de empresa do filho [do ex-gerente] sem qualquer contrato ou justificativa para o repasse do dinheiro", conta Jerusa.

A procuradora afirma que a empresa do filho, que supostamente era controlada pela Transpetro, também está sendo investigada. Cerca de R$ 10 milhões foram bloqueados das contas de José Antonio de Jesus, da mulher e dois filhos, entre outros suspeitos.

Na decisão que autorizou o bloqueio, Moro afirmou que “não importa se tais valores, nas contas bancárias, foram misturados com valores de procedência lícita. O sequestro e confisco podem atingir tais ativos até os montantes dos ganhos ilícitos”.

A assessoria do PT enviou nota dizendo que “mais uma vez a Lava Jato busca os holofotes da mídia para fazer acusações ao PT, sem apresentar fatos para comprovar o que diz. A cada dia fica mais claro que os procuradores de Curitiba se desviaram do combate à corrupção para fazer guerra judicial e midiática contra o partido. O PT não tem qualquer participação nos fatos investigados e tomará as medidas judiciais cabíveis diante das condutas levianas e ilegais de quem acusa sem provas".

