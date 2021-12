Ex-garimpeiro seu Cori morre em Itaberaba aos 88 anos

A Chapada Diamantina perdeu nesta segunda-feira, 24, uma figura emblemática da cultura da região: o garimpeiro aposentado Coriolando Rocha de Oliveira, o seu Cori, falecido aos 88 anos.

O sepultamento está marcado para na tarde desta terça, 25, no cemitério de Lençóis (a 394 km da capital). O velório ocorre na Sociedade União dos Mineiros, no centro da cidade. Ele morreu durante hemodiálise, em Itaberaba, onde estava em tratamento desde 12 de agosto.

De acordo com o professor Ernesto Jazade, genro do ex-garimpeiro, "ele estava se sentindo melhor com o tratamento e já tinha recomeçado a contar histórias, mas sabíamos que a saúde dele estava fraca. Ele, que foi um guerreiro, morreu sem dor ou sofrimento", concluiu.

