Ex-candidato a vereador é assassinado em Camaçari

O ex-candidato a vereador de Camaçari, município da Região Metropolitana de Salvador, Jutahy Assis da Silva, de 46 anos, foi morto a tiros na noite desta quarta-feira, 24. O crime aconteceu quando a vítima saía de carro do pátio da Câmara de Vereadores da cidade.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom), Jutahy foi atingido por três tiros na cabeça. Ele morreu no local. Não há informações sobre o motivo e autoria do crime.

Jutahy foi candidato na eleição do ano passado pelo PTB.

adblock ativo