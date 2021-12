Ex-candidato a prefeito é morto em Capim Grosso

O ex-candidato a prefeito de Capim Grosso, Antônio Carlos Silva Almeida, 39 anos, foi assassinado na noite desta quarta-feira, 11, na porta da casa de amigos, na rua Otávio Mangabeira. De acordo com a polícia, Kakau, como era conhecido, estava acompanhado de uma pessoa quando dois homens em uma moto se aproximaram e atiraram.

Ele tentou fugir, entrando em uma casa, mas foi baleado e não resistiu aos ferimentos. O investigador da delegacia da cidade, Álvaro Felix, informou que a polícia tenta identificar a testemunha.

A motivação do crime é desconhecida. "Ele já teve algumas brigas na cidade, mas não informou à polícia se foi ameaçado. Não sabemos se tem relação com a política", disse o investigador.

Álvaro também não soube informar se o político, que era ligado a movimentos sociais, participou do protesto pela libertação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva que aconteceu no município.

Kakau era filiado ao PSOL e participou das eleições de 2012, mas perdeu. Ainda não há informações sobre o sepultamento.

