Ex-candidata a vereadora e marido são presos suspeitos de envolvimento em dois assassinatos

Maria Elisângela dos Santos e Gerson de Oliveira Lima foram presos no último sábado,19, no município de Viçosa (distância de 1347 km de Salvador), suspeitos de envolvimento logístico em dois assassinatos, que ocorreram em 2018.

Segundo o portal Itaberaba Notícias, investigações apontam que os crimes tiveram como motivação o tráfico de drogas e rivalidade entre organizações criminosas do município. Na época, José Weslley de Lima e Geovane Martins de Souza, assassinado em agosto, foram apontados como executores do crime encomendado pelo casal. Com José foram encontradas duas pistolas.

A suspeita, Maria Elisângela era líder comunitária e em 2016 chegou a se candidatar a vereadora pelo PSDB, e se tornou suplente de vereador após receber 269 votos.

O casal teve a prisão preventiva decretada e como não há cadeia feminina no município de Viçosa e com o fechamento da cadeia masculina, o casal aguarda transferência para outras unidades prisionais.

adblock ativo