Ex-assessor parlamentar é assassinado em Itabuna

O ex-assessor parlamentar Antônio Muniz, de 49 anos, foi encontrado morto ao lado do prórpio carro em Itabuna (distante a 433 km de Salvador), no sul da Bahia, na noite de domingo, 3.

De acordo com o site Ilhéus Notícias, o corpo do articulista político estava com marcas de estrangulamento e foi localizado na via de acesso ao Condomínio Jardim América, no bairro Nova Califórnia, onde morava.

A polícia trabalha com a hipótese de que a vítima pode ter sido assassinada por uma pessoa que estava no banco de carona do veículo.

Antônio era assessor de Roberto de souza e trabalhava na Rádio Nacional, "O Resenha da Cidade". O corpo da vítima foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) em Itabuna.

