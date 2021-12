Ex-Ás de Ouros do Baralho do Crime da SSP morre em confronto com a polícia

O ex-Ás de Ouros do baralho do crime da polícia e líder de uma organização criminosa atuante no bairro de Nordeste de Amaralina, na capital, morreu durante uma troca de tiros com a polícia na manhã desta quinta-feira, 17. O suspeito foi localizado com um comparsa no distrito de Areias, Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Marcelo Henrique Menezes dos Santos, conhecido como 'Elias Pinto", e o comparsa identificado como Dimas Santos do Nascimento reagiram a abordagem policial a tiros e acabaram sendo atingidos. A dupla não resistiu aos ferimentos.

Marcelo Henrique era apontado como mandante da morte do cabo Gustavo Gonzaga da Silva, ocorrida em junho de 2018. No mesmo período, uma casa humilde por fora e luxuosa por dentro usada pela esposa dele foi encontrada no bairro da Santa Cruz, no Nordeste de Amaralina. Além disso, ele era responsável pela distribuição de armamentos e drogas. Era ele também que encomendava a morte de rivais em Salvador.

Foram apreendidos com a dupla, duas pistolas calibre 40, carregadores, munições e 15 celulares.

