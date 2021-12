Ex admite ter assassinado balconista por não aceitar fim do namoro

O suspeito de assassinar a ex-namorada, a balconista Jucimária Souza Santos, de 27 anos, na última terça-feira, 2, em Pindobaçu (a 414 km de Salvador), foi preso por volta das 5h da manhã desta quinta, 4, em um assentamento no município vizinho de Itapicuru.

Segundo informações da Polícia Civil, Silvio de Freitas Santana, 22, estava na roça de propriedade do pai dele quando acabou surpreendido por uma guarnição da Polícia Militar.

Sem demonstrar resistência, ele foi levado para o Complexo Policial de Senhor do Bonfim para prestar depoimento. Conforme investigadores, Silvio confessou ter cometido o crime por não aceitar o fim do relacionamento com Jucimária.

Familiares da vítima contaram que os dois namoravam havia dois anos, mas romperam há cerca de duas semanas. Inconformado, Sílvio insistia em reatar o relacionamento, a contragosto da namorada, que, na versão de parentes, não via futuro na união.

De acordo com a perícia, a balconista foi morta com um tiro na nuca e quatro nas costas. A vítima passava pela Travessa Régis Pacheco, momentos depois de almoçar em casa e seguir de volta para a farmácia onde trabalhava.

Testemunhas relataram que o assassino chegou em uma moto, sacou um revólver, efetuou os disparos e fugiu do local. Um dia depois do delito, policiais encontraram a arma e o veículo utilizados por Silvio.

Comportamento violento

Embora parentes afirmem que Jucimária já tivesse sido agredida em ocasiões anteriores, a vítima não chegou a prestar queixa contra Silvio. Ele, por sua vez, também não possui antecedentes criminais.

A delegada Magda Soares, à frente do caso, informou que Silvio ficará preso preventivamente. Ele será encaminhado para o sistema prisional e responderá pelo crime de feminicídio – perseguição e morte intencional de pessoas do sexo feminino.

O corpo de Jucimária foi enterrado na manhã desta quinta, no cemitério de Pindobaçu.

