Ex-6 de Ouros do Baralho do Crime morre em confronto com a polícia

O ex-6 de Ouros do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), Everton dos Santos Ferreira, o 'Evinho', 29 anos, morreu em confronto com a polícia na tarde da quarta-feira, 6. O suspeito era investigado por participações em pelo menos 20 homicídios na região de Vila de Abrantes e por gerenciar a venda de drogas na região.

Uma denúncia anônima de que Evinho estaria armado e vendendo drogas levou a polícia até a localidade conhecida como Barro Branco, em Imbassaí (a 87,5 km de Salvador). Segundo a SSP-BA, o homem reagiu atirando a aproximação policial e acabou ferido no confronto.

O homem foi socorrido para o Hospital Menandro de Faria, mas não resistiu. Com ele, foram apreendidos uma pistola calibre 9 mm de uso restrito, carregador, munições, 1 kg de maconha, 96 pinos de cocaína, uma balança e embalagens plásticas vazias. Ainda de acordo com a SSP-BA, Evinho já tentou oferecer dinheiro para ataques contra policiais civis.

