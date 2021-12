Evite transtornos em viagens pela estrada na Páscoa

As Polícias Rodoviárias Estadual e Federal se preparam para a Operação Semana Santa, que começa nesta quinta-feira, 28, nas rodovias em todo o Estado. Os órgãos esperam diminuir os números de acidentes no período, em comparação ao ano passado, quando a PRE registrou 47 acidentes e a PRF 135. Para isso, os motoristas já devem começar a se preparar para não terem transtornos durante a viagem de carro pelas estradas que cortam a Bahia.

A PRF indica aos motoristas que verifiquem as condições dos veículos e confira o estado de equipamentos como os faróis, pneus, motor, óleo e nível de água do radiador antes da viagem. A capitã do Batalhão da PRE, Maria Aparecida, explica que a falta de documentação dos veículos e do motorista é uma das infrações mais recorrentes nas fiscalizações do feriadão.

"O tráfego pelo acostamento, o excesso de velocidade e a falta de documentação são as infrações mais comuns neste período. Muitos esquecem os documentos do carro ou do motorista ou não verificam se estão dentro da validade", ressalta. Crianças e passageiros também devem estar com seus documentos pessoais durante a viagem.

O motorista deve planejar a rota da sua viagem, pontos de parada para descanso, tempo de viagem, existência de postos de combustíveis e restaurantes à beira da estrada, orienta a PRF. O número de passageiros deve ser igual ao número de cintos de segurança no carro. Quanto aos motociclistas, é preciso viajar com os equipamentos de proteção.

A viagem - Durante a viagem, a capitã Maria Aparecida indica que é preciso respeitar o limite de velocidade nas estradas. A PRE e a PRF estarão com radares portáteis para fiscalizar os motoristas e multar os mais apressados. Além disso, testes do bafômetro também serão realizados na Operação Semana Santa.

O tráfego pelo acostamento, outra infração comum em períodos de feriado quando o movimento nas estradas aumenta e há ocorrência de congestionamentos, é considerada gravíssima e pode render sete pontos na carteira. "A multa é de cerca de R$ 600. O risco é grande do motorista que comete a infração atingir alguma pessoa que espera por socorro no acostamento, ou uma ambulância, ou mesmo o carro da Polícia Rodoviária que monitora a estrada", afirma Maria Aparecida.

Sob condições de chuva, é preciso tomar cuidado quanto à presença de óleo na pista, que pode torná-la mais escorregadia. A PRF aconselha aos motoristas aumentarem ainda mais a distância de segurança do carro da frente em situações como esta. Quanto às ultrapassagens, a capitã do Batalhão da PRE recomenda: "Só realize ultrapassagens quando você tiver uma visão na frente e quando estiver sendo visto pelo veículo da frente".

PRF - A operação nas rodovias federais vai até às 24h de domingo, 31. Estima-se um aumento de 40% do fluxo de veículos entre quinta e domingo. As estradas com maior número de acidentes durante este mesmo período no ano passado foram as BR-101, 116, 324 e 110. A fiscalização da PRF também tentará coibir crimes como exploração sexual de crianças e adolescentes, tráfico de drogas e animais silvestres, além de armas e cargas pelas rodovias do Estado.

Os motoristas de veículos de carga e combinações de transporte de veículos terão horário restrito para circular nas rodovias federais durante estes dias. Na quinta-feira, 28, será proibido o tráfego destes veículos entre às 16h e 22h. Na sexta-feira, 29 das 6h às 12h. Já no domingo, 31, a proibição será das 16h às 24h.

A PRF também inclui na Operação Semana Santa o projeto Cinema Rodoviário, que em 2012 alcançou um público de 20 mil pessoas. Durante as abordagens, os condutores e passageiros são convidados a assistirem palestras em que são usados vídeos para sensibilizar e conscientizar a todos quanto à responsabilidade no trânsito. Os principais temas abordados são: álcool, direção, cinto de segurança, ultrapassagem, segurança do motociclista e velocidade. O projeto acontece nos postos da PRF de Feira de Santana e Simões Filho, a partir das 9h durante o feriado.

PRE- A PRE manterá a Operação Semana Santa até às 8h de segunda-feira, 1º. Os 432 policiais se revezarão entre os 28 postos ordinários e mais cinco Postos de Controle e Fiscalização de Transportes. As abordagens irão prevenir crimes como o tráfico de armas, drogas e de pessoas, além de crimes contra instituições financeiras. A PRE espera maior movimento nas rodovias BA 001, na região da Ilha de Itaparica e no município de Nazaré das Farinhas por conta da Feira de Caxixis, na BA-120, que liga Riachão do Jacuípe até Conceição do Coité, na BA-210, que liga Juazeiro até Sobradinho e na BR-420, no entroncamento de Santo Amaro e Cachoeira, trecho de Rodovia Federal que é gerido pela PRE, e na Estrada do Coco a BA 099.

O órgão também informa que contará com viaturas como caminhonetes e caminhões gaiola com vaqueiros para capturar animais na pista, motos e veículos guincho durante a operação. Equipamentos eletrônicos como radares, bafômetros e talonários eletrônicos, um dispositivo que registra em tempo real a infração dos motoristas, também serão usados nas fiscalizações.

adblock ativo