Eventos irregulares são interrompidos em Lauro de Freitas

Dois eventos foram interrompidos por falta de autorização e poluição sonora em Lauro de Freitas nesse final de semana, através da Superintendência de Ordem Pública (Suop). Os equipamentos sonoros ficarão apreendidos até o pagamento da multa pelo proprietário.

Primeiro, a Suop notificou e paralisou uma espécie de gravação de DVD musical, em Vilas do Atlântico. Ainda no mesmo bairro, houve notificação e apreensão de equipamentos sonoros em um evento. Segundo a Prefeitura, os locais dos flagrantes não são passíveis para o licenciamento de eventos, além disso, denúncias de poluição sonora foram confirmadas no momento da vistoria dos fiscais.

Por meio da Secretaria de Trânsito Transporte e Ordem Pública (Settop), o órgão lembrou ainda que, com a proximidade do verão, a promoção de festas para este período tende a aumentar de forma significativa.

Autorização

Além de montagens de palcos, eventos de qualquer natureza em áreas públicas, como festas de largo, shows, eventos beneficentes, esportivos, culturais e religiosos, precisam ser autorizados pela Seplan. Os interessados devem ir à Central de Atendimento da Seplan e, através de um requerimento único elaborado em parceria entre as secretarias envolvidas na análise (Semarh, Settop, Secult e Sesp), protocolar o pedido de autorização.

Para denunciar eventos irregulares, poluição sonora e outras demandas correspondentes em Lauro de Freitas, é necessário ligar para o Disque Denúncia da Settop através do número 153.

