Evento escolhe a mais bela gordinha da Bahia

Sucesso há quatro anos no Rio de Janeiro, o concurso A Mais Bela Gordinha do Brasil, na quinta edição, seleciona candidatas baianas para competirem com modelos plus size de outros estados, na capital carioca.

As participantes da etapa baiana precisam ter manequim a partir de 46 até 60, concorrendo em duas categorias: tradicional (18 a 35 anos) e sênior (36 a 55). Inscrições podem ser feitas no site www.amaisbelagordinhadobrasil.com.br, até quinta-feira, 16. Doze candidatas já foram inscritas e aprovadas. O evento será no próximo domingo, 19, 16h, na Quinta da Madragoa (Ribeira).

Este ano, o homenageado no evento será Gilberto Gil, que deu vida à canção Toda Menina Baiana, escolhida para embalar as candidatas durante a apresentação da coreografia.

Cláudia Ferreira, idealizadora do concurso, conta que as modelos ficam “empolgadas”, não apenas por participar, mas, também, por se sentirem encorajadas.

“Muitas dessas moças têm carências e isso faz com que deixemos de ser produtores para sermos um pouco psicólogos”, brinca a produtora. Segundo Cláudia, “ao participarem do evento, elas elevam a autoestima, e trabalhamos isso ao longo do tempo. Há histórias de meninas que tiveram a vida modificada, sentem-se valorizadas e passam a se defender perante uma sociedade preconceituosa”.

Preparando-se para o evento, Gabriella Blanco, 25, resolveu “juntar o útil ao agradável”, pois já é dona de uma grife que abre espaço para a moda plus size. “Quero que outras mulheres tenham a mesma autoestima e mostrem que são lindas, mesmo com o corpo fora do padrão da sociedade”, diz.

Vencedora da segunda edição do concurso na Bahia, a engenheira civil Kamilla Bittencourt, 30, terá a responsabilidade de passar a faixa para a próxima vencedora. A baiana ficou na 10ª posição na etapa final, no Rio de Janeiro.

A programação prevê apresentações das bandas Tipo A e Afro Dendê. Também deverá contar com a presença das especialistas em moda Negra Jhô (cabelos), Najara Black, Carla Leal, Ana Lindice Costa, as mais bela gordinhas do Ceará 2017, Jamila Dias, e do Brasil 2015 sênior, Jucilena Salazar, além, claro, da atual “mais bela gordinha da Bahia”, Kamilla Bittencourt.

