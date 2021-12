Evento em Barreiras apresenta inovação e tecnologia para o setor agrícola

Iniciou nesta quarta-feira, 5, e segue até esta quinta-feira, 6, o evento RoadShow Epiroc, que visa apresentar novidades no ramo de tecnologia para a perfuração de poços de água, além de lançar o compressor x 1200 30 BAR da Atlas copco. O encontro acontece das 16h às 19h e as inscrições podem ser feitas online.

O RoadShow terá oito etapas nas principais regiões do país e percorrerá 4 mil quilômetros. Em cada etapa o público poderá conhecer novidades em inovação, recursos, vídeos com conteúdo técnico, atendimento com a equipe presente e também, conferir o espaço para happy hour. Os presentes receberão o certificado de participação.

Entre o que estará disponível nesta edição está linha de produtos como compressor e martelos, caminhões VW/Van, além de brindes exclusivos para os inscritos.

A Epiroc

A empresa do grupo Atlas Copco é responsável pela produção e veiculação do RoadShow Epiroc e em cada edição os visitantes podem ver a montagem da máquina em cima do caminhão. O veículo é o TH10LM, lançado há três anos, e que possui motor brasileiro, focado nos trabalhos realizado no país.

A construção do TH10LM surgiu com a visão da Epiroc de que os empresários do setor agrícola necessitavam de um equipamento mais competente. “A máquina tem diferenciais, focado na otimização do tempo de trabalho e é montada para que o cliente a conheça por dentro”, comenta Alexandre Tôledo, profissional de Marketing de produto da Epiroc.

Alexandre também aborda que o objetivo é deixar o empresário livre de preocupações: “A empresa auxilia desde a montagem do equipamento e segue com o cliente realizando treinamentos para a equipe e dando assistência. É um pacote completo de soluções.

