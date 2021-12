Evento debate ocupação sustentável em Salvador

A ocupação sustentável da orla atlântica de Salvador e outros desafios para a cidade foram assuntos abordados durante a 6ª edição do Fórum de Sustentabilidade da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA). O evento ocorreu, nesta quinta-feira, 9, no UCI Orient Shopping da Bahia.

A discussão faz parte do calendário anual da associação e, devido ao momento de revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), abordou o tema "Cidades Criativas - O Cenário Urbano Pede Inovação".

Para isso, empresários do setor, governo e interessados pelo tema se reuniram para discutir as formas de tornar Salvador criativa e sustentável, o que reduz custos e gera recursos para o desenvolvimento urbano.

Os debates contaram com a participação de especialistas em arquitetura e urbanismo, a exemplo de Antônio Caramelo, Benedito Abbud e Ana Carla Fonseca.

Durante a abertura do encontro, o presidente da Ademi, Luciano Muricy, ressaltou a necessidade de o mercado imobiliário baiano "se reinventar", criar soluções criativas para driblar os problemas e crescer de forma sustentável.

"Todo o Brasil está em uma situação difícil, não só no setor imobiliário, mas a gente precisa ter criatividade porque temos crédito e as pessoas continuam demandando moradia. Então precisamos buscar soluções", disse Muricy que acredita na expansão pela orla.

"Nosso grande desafio é superar tabus em relação a ocupação da orla. É uma área pouco adensada e o conceito mundial é de verticalizar mesmo", argumenta ele.

Segundo Muricy, a verticalização diminui o consumo de recursos naturais e possibilita a formação de bairros planejados que, para ele, é uma eficaz solução de moradia e melhoria urbana, já que reduz o deslocamento das pessoas e demanda menos do sistema viário.

Empreendedorismo

Para especialista em economia criativa Ana Carla Fonseca, a aposta no empreendedorismo é fundamental para estimular o desenvolvimento da cidade. Segundo ela, em Salvador há muito potencial criativo, mas que precisa ser explorado.

"As pessoas empreendem com certo desconforto, por causa da dependência do setor público. Tem de se investir em empreendedorismo para a cidade crescer e despertar o interesse de parceiros e investidores", disse.

adblock ativo