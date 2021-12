Eunápolis: preso homem que matou a mulher e enterrou o corpo no quintal

O aposentado Petronílio Francisco da Silva, 66 anos, foi preso nesta terça-feira, 21, em Eunápolis (643km de Salvador), acusado de matar a esposa Renildes Gama dos Santos, 34, e enterrar o corpo no quintal de casa, no bairro Thiago de Melo II, periferia da cidade. Ele confessou o crime, ocorrido há cerca de dez dias.



"Tive um momento de loucura e estou arrependido", disse o aposentado. Segundo ele, o casal mantinha um relacionamento instável há cerca de cinco anos, com términos e voltas. "Ela ficava com outros, mas nunca deixava ficar comigo também, só me queria com ela", contou.

Ao confessar o crime, ele narrou as várias brigas do casal: "Ela já quebrou uma panela de pressão na minha cabeça. De outra vez ela puxou a faca pra mim, e dessa última vez foi o martelo. Ela me bateu por duas vezes, defendi e tomei o martelo. Rolamos pelo chão e a golpeei na cabeça".

