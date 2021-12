Eunápolis: casal encontrado morto será enterrado nesta segunda

Serão enterrados na tarde desta segunda-feira, 9, em Eunápolis, a 643 km de Salvador, no extremo sul baiano, a cabeleireira Lúcia Rodrigues de Oliveira, 41, e o segurança José Carlos Freitas Júnior, 56, encontrados mortos na noite deste domingo, no distrito de Colônia, a 5 km da cidade.



A principal hipótese para o crime é a de que José Carlos tenha matado a esposa e depois cometido suicídio. Mas como o filho da cabeleireira, Fabrício Francisco de Oliveira, 20, foi atingido com um tiro de raspão na orelha, e a arma do crime, um revólver calibre 38, estava sob o peito de José Carlos, há a suspeita de que este também pode ter sido morto por Fabrício.



O delegado Rodolfo Faro, responsável pelas investigações, informou que já ouviu três pessoas sobre o caso, incluindo o filho da cabeleireira, e que nesta terça-feira ouvirá mais quatro pessoas. “Ele [Fabrício] pode ter agido em legítima defesa da mãe. Mas só o exame de pólvora combusta é que vai afirmar ou não se ele atirou”, disse.

Filho da vítima aponta local do crime

