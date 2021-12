Estuprador de Itinga tem mulher e filhos

O desempregado Luciano Coelho da Paz, de 30 anos, foi preso nesta quinta-feira, 12, mesmo depois de tentar despistar a polícia usando a mulher e o filho, um bebê de um mês. O suspeito assaltou uma mulher de 48 anos, tentou estuprá-la, mas ao perceber a presença de policiais fugiu e foi para casa, onde pegou a família para sair de carro. Ele é apontado como responsável de nove estupros no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Durante o passeio com a mulher e filho, Luciano foi reconhecido por populares, que presenciaram ele obrigando a vítima a entrar no carro, e cercaram o veículo. Ele tentou fugir mas foi alcançado e linchado. A agressão só terminou quando a polícia chegou. Em seguida, ele foi encaminhado para o Hospital Menandro de Farias. A esposa do suspeito conseguiu deixar o local com o bebê e está sendo procurada.

O suspeito tem dois mandados de prisão preventiva em aberto. Ele já responde por um homicídio e duas tentativas de assassinato, ocorridas nos anos de 2002 e 2003. Desta vez, Luciano foi autuado em flagrante por tentativa de estupro, roubo e adulteração de sinal identificador de veículo.

Ele está custodiado na carceragem da DT/Itinga à disposição da Justiça. Luciano também vai ser indiciado por estupros cometidos anteriormente. De acordo com a delegada, o homem é casado e tem seis filhos, sendo que cinco são meninas.

A vítima foi abordada no Parque São Paulo, quando se dirigia ao trabalho. Ela foi obrigada por Luciano, que estava armado com uma pistola de brinquedo, a entrar no carro que dirigia, um Gol de cor prata, placa HHR-2407, que teve a letra e numeração adulteradas com uma fita isolante para AAA-2487. Conforme a polícia, o objetivo era impedir a identificação do veículo.

