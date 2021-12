Estudo indica que Bolsa Família reduziu mortalidade infantil

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Ciência, Inovação e Tecnologia em Saúde (Citecs) - rede multidisciplinar de pesquisas sediada na Bahia - em 2,9 mil municípios brasileiros revelou que a expansão da cobertura do Programa Bolsa Família (PBF) levou a uma redução da taxa de mortalidade infantil no País.

O estudo The effect of a conditional cash transfer programme on childhood mortality: a nationwide analysis of Brazilian municipalitie analisou o período entre 2004 e 2009, avaliando o efeito do PBF sob as taxas de mortalidade em crianças menores de 5 anos.

O trabalho aponta que, de uma maneira geral, a mortalidade de crianças caiu 20% neste período.

"Nesse aspecto, o Programa Bolsa Família contribuiu para uma queda de 17% nas mortes destas crianças", afirma o coordenador do trabalho e pesquisador do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia (Ufba) Maurício Barreto.

São também autores do estudo os pesquisadores Davide Rasella, Rosana Aquino, Carlos Santos e Rômulo Paes-Sousa.

O PBF é um programa de transferência direta de renda que beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o País. O programa atende mais de 13 milhões de famílias em todo o território nacional.

Maurício Barreto explica que foram avaliados os efeitos do PBF em mortes de crianças menores de 5 anos resultantes de causas associada à pobreza, como desnutrição, diarreia e infecções respiratórias, principais fatores de mortalidade infantil nesta faixa etária.

Resultados - Mortes por conta de doenças como diarreia, por exemplo, decresceram 46%, enquanto que os óbitos por desnutrição caíram 58%.

"O estudo mostra que, mesmo uma pequena quantidade de dinheiro, dado a famílias extremamente pobres pode contribuir muito para a redução da mortalidade infantil e, em particular para mortes atribuíveis a causas relacionadas à pobreza", afirma.

