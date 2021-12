Estudantes são resgatados após se perderem em trilha com professor

Nove alunos de uma escola particular da cidade de Ilhéus e um professor que acompanhava a turma foram resgatados, nesta segunda-feira, 18, após se perderem na Trilha das Andorinhas, no município de Ituberá, a 168 km de Salvador.

O grupo foi percorrer a trilha que dá acesso à Cachoeira da Pancada Grande e, durante o percurso, cinco deles se desgarraram do resto da turma. Outros quatro alunos, além do professor, decidiram procurar os estudantes, mas acabaram se perdendo também.

O comandante da 33ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), major Alexandre Costa de Souza, explicou que um funcionário da empresa Michelin, identificado pelo prenome Danilo, que tinha visto a chegada do grupo à mata, estranhou a demora no retorno e acionou policiais militares, que realizaram rondas na região.

"Com a ajuda de moradores e bombeiros, foram iniciadas as buscas e, felizmente, os estudantes foram encontrados", explicou Alexandre, por meio de nota da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-BA). O comandante ainda informou que os jovens foram encontrados tontos e desgastados, mas não possuíam ferimentos graves. "Graças a Deus, deu tudo certo", concluiu.

