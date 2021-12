Alguns estudantes da rede municipal de ensino da cidade de Ipiaú (a 360 quilômetros de Salvador) precisaram pular as janelas de um ônibus escolar ainda em movimento nesta quarta-feira, 5, após o veículo derrapar na ladeira conhecida como "Cascalheira", situada na rua João Durval Carneiro.

Segundo informações do site Noticiais de Alagoinhas, por conta da chuva, o condutor do coletivo teve dificuldades para parar o veículo enquanto subia a ladeira. Após o homem pedir para os alunos se manterem calmos, um deles quebrou uma das janelas com um chute e alguns estudantes saltaram do veículo.

A Secretaria de Educação do município informou que nenhuma das 42 crianças e adolescentes que estavam no automóvel sofreram ferimentos. Os meninos e meninas foram levados para casa em segurança.

Da Redação Estudantes pulam de ônibus escolar em movimento na Bahia; veja vídeo

