Estudantes protestam contra corte de auxílio na Praia do Forte

Um grupo de universitários de Mata de São João, que estudam em faculdades de Salvador, se reuniu na tarde desta sexta-feira, 13, em Praia do Forte, no litoral baiano, distante a 56 km da capital baiana, para protestar contra a suspensão no auxílio-transporte.

A manifestação teve início às 16h, na entrada de Praia do Forte. Segundo informações de pessoas que passavam pelo local, os estudantes fecharam a rua e, às 18h, seguiram para a Vila de Praia do Forte.

O protesto, organizado pelos próprios estudantes da cidade, foi pacífico e acompanhado pela Polícia Militar (PM-BA). Na tarde de quinta, 12, houve um protesto em Camaçari também contrario à suspensão no auxílio transporte.

