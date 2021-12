Estudantes protestam contra aumento na tarifa do ferry

Um grupo de estudantes realiza um protesto na manhã desta sexta-feira, 29, no Terminal Hidroviário de Vera Cruz. Eles são contra o aumento nas tarifas de lanchas e do ferryboat, que entrou em vigor no último dia 18.

O valor da travessia do ferryboat para pedestres passou de R$ 4,30 para R$ 4,80, nos dias úteis, e de R$ 5,60 para R$ 6,40, aos sábados, domingos e feriados. Para automóveis de pequeno porte, o valor foi ajustado de R$ 36 para R$ 42, nos dias úteis, e de R$ 51 para R$ 58, aos sábados, domingos e feriados. Já para automóveis de grande porte, a tarifa foi de R$ 46 para R$ 55, nos dias úteis, e de R$ 65 para R$ 74, aos sábados, domingos e feriados.

Nas lanchas a tarifa passou de R$ 4,60 para R$ 5,30, de segunda a sábado, e de R$ 6,10 para R$ 7,10, aos domingos e feriados.

O aumento foi autorizado pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), que alega que a medida faz parte do reajuste anual previsto no contrato de concessão das empresas de transporte. O pedágio, nos trechos da BA-063 e BA-099, também sofreu reajuste.

Em nota enviada na tarde desta sexta, a Agerba informou que "este tipo de reajuste ocorre anualmente, já sendo previamente estabelecido no contrato de concessão e é imprescindível para que o sistema continue progredindo, como tem ocorrido. Informamos ainda que não existe nenhuma proposta encaminhada para a Assembléia Legislativa da Bahia, a qual analisaria a criação de carteiras de estudante e meia-passagem intermunicipal, juntamente com a criação de uma carteira de identificação de moradores e trabalhadores permanentes da Ilha de Itaparica. Salientamos que cabe a Agerba o papel de agente fiscalizador e regulador".

Reivindicações

O protesto é organizado pela Associação dos Estudantes da Ilha de Itaparica que, além de defender a revogação do reajuste nas lanchas e no ferryboat, pede também a criação de carteira de estudante, a de meia-passagem intermunicipal e a de identificação de moradores e trabalhadores permanentes da Ilha de Itaparica e de Vera Cruz para garantir o acesso diferenciado nas embarcações, especialmente nos períodos de grande fluxo turístico.

O grupo também pede melhorias na segurança, acomodação, higiene e atendimento à população.

