O professor de História Lelito Caictano Lopes foi afastado da sala de aula por recomendações médicas. Ele se envolveu em uma briga com cadeiradas com dois alunos na Escola Municipal Joaquim Marques Monteiro, no bairro do Brasil Novo, em Jequié (a 368 km de Salvador), no sudoeste do Estado, no último dia 7. Os dois estudantes, que não tiveram os nomes divulgados, foram suspensos por dez dias. A secretaria municipal da Educação divulgou nota informando que recebeu nesta sexta-feira, 15, o relatório da escola sobre a briga. 'O relatório e o vídeo serão encaminhados à Procuradoria do Município que abrirá um processo administrativo, que irá apurar o caso', diz a nota.

De acordo com Caroline Moares Brito, diretora regional da APLB Sindicato, o professor foi vítima, já que há muito tempo teria denunciado as provocações dos alunos à direção da escola. "Ele se defendeu das provações, pois não aguentou. Ele vítima porque as escolas estão vulneráveis no quesito segurança. e não oferecem proteção nem aos funcionários e nem a estudantes. O professor passou por exames de saúde com um médico do trabalho que o afastou das funções por abalo emocional", ressaltou. Segundo a APLB, o órgão nunca recebeu queixa do professor. "Tem 15 anos de sala de aula e nunca se envolveu em problemas. Dessa gravidade foi a primeira vez", afirmou a sindicalista.

Cristina Santos Pita, Sucursal Santo Antônio de Jesus Estudantes levam 10 dias de suspensão e professor é afastado

O professor Lelito Caictano Lopes conta que encaminhou um relato do ocorrido à direção da escola com cópias para veículos de imprensa da cidade. Ele explicou que desde o início do ano letivo alunos das séries iniciais da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da porta e janelas das salas onde ele dava aulas para o agredir com 'apelidos mal intencionados e de baixo calão'. O professor contou que conversou com os alunos e pediu que parassem com as provocações, mas não foi ouvido. Ele prestou queixa na delegacia na quarta-feira, 13, onde contou que foi agredido primeiro. Semana que vem o professor prestará novo depoimento.

A APLB solicitou que a Secretaria Municipal de Educação tomasse as devidas providências para o caso. "A importância neste momento é garantir a integridade física do professor. Desde sexta-feira mantivemos contato com o representante do Departamento Administrativo da secretaria, para que fossem tomadas as medidas cabíveis", assegurou Caroline Brito, diretora da APLB. A briga foi gravada e o vídeo mostra professor e os alunos com cadeiras. A briga teria acontecido na porta da cozinha da escola e seguido até o pátio, quando um dos alunos se armou com uma pedra, mas foi contido por um guarda municipal até a chegada da Polícia Militar.

O Secretário Municipal de Educação, João Magno, informou a APLB que foi firmado um convênio entre a Polícia Militar e a prefeitura, que vai fornecer combustível e até o carro para que seja feita a Ronda Escolar de forma constante nas escolas da rede municipal.

