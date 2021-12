Estudantes fecham rodovia em ato contra aumento de passagem

Por conta do aumento da passagem de ônibus em Barreiras, no Oeste do estado, um grupo de estudantes realiza um protesto no município na manhã desta sexta-feira, 1º. Com faixas e cartazes, integrantes do movimento fecham os dois sentidos da BR-242, de acordo com o Blog do Sigi Vilares.

Segundo a Polícia Militar, o protesto começou por volta das 7h30 e até as 9h não havia terminado.

A tarifa de transporte público em Barreiras subiu nesta sexta de R$ 2,30 para R$ 2,80. Em 2015, o reajuste no valor da passagem foi suspenso pelo Ministério Público Federal, que considerou o acréscimo abusivo.

