Estudantes escrevem carta a eles mesmos em concurso

Os estudantes das escolas públicas e privadas de todo o país podem se inscrever até o dia 17 de março no Concurso Internacional de Redação de Cartas, realizado no Brasil pelos Correios.

Este ano acontece a 45ª edição do concurso, que é promovido pela União Postal Universal (UPU), e o tema é: "Escreva uma carta a você mesmo aos 45 anos".

Para participar, o aluno deve ter até 15 anos e escrever de próprio punho uma redação argumentativa do gênero carta, contendo no máximo 900 palavras.

Antes de tudo, o estudante passará por uma seleção em sua escola, na qual serão escolhidas até duas redações para representá-la na fase estadual.

De acordo com informações divulgadas pela assessoria de comunicação da Diretoria Regional da Bahia, o objetivo do concurso é "melhorar a alfabetização através da arte epistolar e incentivar as crianças e adolescentes a expressarem a criatividade e melhorarem seus conhecimentos linguísticos".

Prêmio

O concurso possui três etapas: estadual, na qual o vencedor ganhará R$ 1 mil; nacional, na qual o autor premiado receberá R$ 5 mil e um troféu; e por último a fase internacional.

Os colégios dos vencedores da disputa receberão R$ 2 mil pelo prêmio da primeira fase e R$ 10 mil na segunda. Segundo a assessoria, o primeiro lugar da fase internacional poderá ganhar além da medalha um prêmio definido pela UPU.

Para ter acesso ao regulamento e à ficha de inscrição, basta acessar o site dos Correios.

adblock ativo