Estudantes do IFBA protestam na BR-101 contra a reforma do Ensino Médio

Um grupo de estudantes do Instituto Federal da Bahia (IFBA) protestou na manhã desta terça-feira, 12, na BR-101, contra a Reforma do Ensino Médio, que está em tramitação no Congresso. A ação, que aconteceu na saída norte do município de Eunápolis, começou por volta das 9h e foi finalizada às 11h.

Eles carregavam cartazes e colocaram objetos na rodovia, impedindo o tráfego de veículos. Porém, para evitar grandes congestionamentos, os estudantes permitiam que os carros passassem a cada 30 minutos. A manifestação foi acompanhada por guarnições das Polícias Militar e Rodoviária Federal.

