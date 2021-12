Estudantes do Bairro da Paz são aprovados para ingressar no Ifba

Um curso preparatório promovido pela Base Comunitária de Segurança da Polícia Militar (BCS-PM) do Bairro da Paz e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba) oportunizou a entrada de seis estudantes, moradores do bairro, na instituição de ensino.

O projeto Arte É Vida foi o ponto inicial para que o Ifba se interessasse em instalar o curso preparatório no bairro. Conforme o comandante da BCS, capitão PM Henrique Alves, o projeto será ampliado para outras bases no estado ainda este ano.

“O projeto-piloto foi no Bairro da Paz, mas já estamos tentando fazer com que isso avance para outras bases. Pelo menos no final do primeiro semestre – ou inicio do segundo –, estaremos nos reunindo para discutir como fazer a ampliação da iniciativa”, afirma o oficial.

Para o capitão, o resultado positivo é um motivador para que outros jovens da comunidade saiam em busca de oportunidades melhores para o futuro. “Acreditamos na transformação pela educação. Estes aprovados, certamente, vão influenciar positivamente para que outros jovens da comunidade busquem nos estudos um caminho de melhora. Estamos iniciando uma turma para o próximo concurso da Polícia Militar, com professores aqui da base e do próprio Ifba”, revela o comandante da BCS.

Ele acrescenta que “o objetivo de todos os projetos que oferecemos é dar mais dignidade para a comunidade, mais inclusão social”.

Alunos

Sem disfarçar a satisfação e as expectativas para o futuro, Sainara Santos, 15 anos, uma das aprovadas para o curso técnico em automação industrial, conta que a conquista representa uma evolução grande em na vida dela. “Não apenas para mim, mas para toda minha família. Porque não foi uma batalha só minha, mas de todos que estiveram ao meu redor”, conta a estudante.

Geisiane Santiago, 18, escolheu o curso de eletrônica. Ela destaca a iniciativa como uma oportunidade para alcançar objetivos. “É uma iniciativa que ajuda nós, jovens da comunidade, a ter oportunidades maravilhosas, a crescer mesmo que, futuramente, escolhermos outras áreas, é uma porta aberta para novas oportunidades. É um projeto que deve continuar, para que outros jovens possam conseguir chegar onde nós estamos chegando”.

Já Lívia Silva, 15, pretendia seguir carreira de musicista, mas após saber da iniciativa da BCS, inscreveu-se no curso técnico em eletrônica, “sem muita expectativa”. Com o apoio da irmã, que estuda engenharia, ela decidiu apostar na nova área. “Não esperava que fosse passar. Meus pais e minha irmã me incentivaram. Espero me destacar e aproveitar o máximo”, diz ela.

