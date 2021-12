Estudantes desocupam campus da Uesb após 81 dias

O campus de Vitória da Conquista, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb), foi desocupada na manhã desta segunda-feira, 9, após 81 dias. Os estudantes do 'Movimento Ocupa Uesb' decidiram desocupar a instituição em assembleia realizada no dia 29 de dezembro. As informações são do Blog do Anderson.

Com isso, os portões da instituição voltaram a abrir. No entanto, a Reitoria ainda não divulgou o novo calendário acadêmico.

Durante os 81 dias, o grupo não permitiu a entrada pessoas não autorizadas. O movimento começou no dia 21 de outubro do ano passado, contra as medidas adotadas pelo presidente Michel Temer: o Escola sem Partido e a Reforma do Ensino Médio, além da PEC 241, que limita os gastos públicos. ​

