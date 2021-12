Estudantes de Vitória da Conquista protestam contra aumento de tarifa de ônibus

Na tarde desta quinta-feira, 18, seguido de vereadores, foi a vez dos estudantes de Vitória da Conquista, protestarem contra o aumento da tarifa do transporte coletivo. Os estudantes exigem diálogo e a suspensão do aumento da tarifa. A manifestação começou ás 16h30 e deixou o acesso e saída do terminal urbano interditados.

O aumento da tarifa de transporte coletivo urbano foi feito pelo prefeito de Vitória da Conquista, Herzem Gusmão Pereira, sem diálogo com o Conselho Municipal de Transportes (CMT). No último final de semana a passagem passou de R$ 3,30 para R$ 3,80.

Segundo dados extraoficiais, estava previsto na planilha que o valor seria R$ 4,17, mas se manteve R$ 3,80 por conta da isenção do Imposto Sobre Serviços (ISS). A Cidade Verde Transporte Rodoviário é a única empresa operando em Vitória da Conquista.

adblock ativo