Estudantes de Valente realizam projeto sobre ações sustentáveis

Estudantes do 3º ano do Colégio Estadual César Borges, em Valente, no nordeste da Bahia, desenvolveram um projeto chamado "Sociologia em Ação: Sociedade e Meio Ambiente". A ideia é avaliar o contato do homem com a natureza e a adoção de atitudes sustentáveis no cotidiano.

Temas como crise alimentar e sustentabilidade, globalização e produção de alimentos, valorização da Agricultura Familiar, Chico Mendes e a luta dos seringueiros, Reforma Agrária e legislação ambiental serviram de base para as discussões entre as duas turmas de 3º ano da unidade escolar.

"O projeto contribui para os estudantes compreenderem os aspectos sociais dos conflitos ambientais, que surgem a partir da relação econômica, política e cultural da sociedade capitalista com o Meio Ambiente, que se desenvolvem entre a expectativa de lucro do agronegócio e as ações estatais para promover distribuição de alimentos”, explicou a educadora Suzete Lopes, conforme nota da Secretaria da Educação do Estado (SEC).

adblock ativo