Estudantes de Jequié escrevem cartas para refugiados venezuelanos

Os alunos do Colégio Estadual Luís Eduardo Magalhães do município de Jequié, no sudoeste do estado, participam de uma atividade diferente na próxima quinta-feira, 17. Como parte da “Missão Ushuaia, Venezuela”, os estudantes vão escrever cartas de apoio direcionadas aos refugiados venezuelanos que estão em Roraima.

A entrega das cartas será feita de 21 a 28 de maio, pelo idealizador do projeto, o documentarista baiano Dado Galvão, juntamente ao fotógrafo e ativista Arlen Cezar e o jornalista venezuelano Carlos Javier.

Na ocasião, os imigrantes também serão incentivados a escrever cartas e registrarem mensagens na bandeira abaixo-assinado do Mercosul, que será levada para Roraima. Toda a ação fará parte de um documentário.

