Estudantes de Itaparica passam a pagar meia no ferryboat

Estudantes do nível técnico e superior que moram nos municípios de Vera Cruz e Itaparica, na Região Metropoliatana de Salvador (RMS), matriculados em instituições em Salvador vão pagar meia passagem no ferryboat. A determinação foi do governador Rui Costa, que atendeu a reivindicação dos jovens que moram nos municípios.

De acordo com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), os estudantes terão acesso ao beneficio de meia passagem, tanto no ferryboat quanto nas lanchas que fazem a travessia Salvador x Mar Grande.

Ainda segundo a Agerba, uma resolução está sendo elaborada para que se faça valer a ordem do governador, e que se espera que o beneficio passe a vigorar já na sexta-feira, 15. Os procedimentos para aquisição do beneficio, ainda estão sendo discutidos e será divulgado juntamente com a resolução.

O governador informou ainda que a ação vai beneficiar cerca de 500 estudantes. "O prefeito também me disse que, quando ele entrou, havia 15 estudantes de nível superior, moradores de Vera Cruz, fazendo o curso fora daqui. Hoje, são 500 estudantes", disse o governador por meio de nota.

