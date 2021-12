Estudantes de Ilhéus protestam contra aumento da tarifa de ônibus

Cerca de seis mil alunos da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) e os alunos do 2º grau das escolas de Ilhéus ficaram sem aula, nesta terça-feira, 29, por causa da paralisação promovida pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE) e outras lideranças estudantis, em protesto contra o aumento de 10% na passagem dos transportes coletivos urbanos, que passou de R$ 2 para R$ 2,20.



Na Uesc, os estudantes se concentraram no portão e, auxiliados por um carro de som, fizeram um ato público, por volta das 7h40, provocando um grande engarrafamento na BR-415, no momento de intenso tráfego de pessoas que se deslocavam em direção a Ilhéus e Itabuna.





Os universitários deixaram a Uesc e foram para o centro de Ilhéus, onde se juntaram com alunos das escolas de 2º grau da cidade, seguindo para a porta da Prefeitura, na praça J.J. Seabra.



Os manifestantes pediram a presença do prefeito e a revogação do decreto que autoriza o aumento da tarifa dos ônibus.



No início da tarde, uma comissão de estudantes se reuniu com o vice-prefeito em exercício, Mário Alexandre. Os estudantes insistiram na revogação do decreto, o que não foi sinalizado na reunião.



O vice-prefeito determinou o encaminhamento das reivindicações para que também a Procuradoria Geral do Município tenha elementos para analisar e opinar sobre o reajuste concedido às empresas concessionárias do transporte urbano.



Além da majoração da tarifa dos transportes coletivos, os alunos da Uesc também cobram assistência estudantil do governo do Estado.



