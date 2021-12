Estudantes da UFRB protestam por melhorias e fecham campus

Alunos do Centro de Ciências da Saúde (CCS), da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) iniciaram nesta quarta-feira, 11, uma mobilização cobrando melhorias na infraestrutura do campus, em Santo Antônio de Jesus (a 185 km de Salvador). Durante a manifestação, com faixas e cartazes em frente ao portão principal de acesso ao CCS, os estudantes impediram a entrada de professores, funcionários e alunos durante todo o dia.

Os estudantes ocupam a diretoria do CCE desde às 6h da manhã. Já em Cruz das Almas, a reitoria do Centro de Ciências Agrárias, também foi ocupada pelos estudantes. Após uma reunião com a vice-reitoria, osd por volta das18h os alunos deixaram o campus. Uma estudante que faz parte do movimento contou que uma comissão de estudantes colocou em discussão alguns intens da pauta. "Fizemos alguns acertos e o documento foi assinado pela comissão e pelo vice-reitor Silvio Soglia", disse a estudante Vanessa.

De acordo com os estudantes, que integram o Movimento Estudantil do Centro de Ciências da Saúde de Santo Antônio de Jesus (ME - CCS), a reivindicação é por melhoria e ampliação dos laboratórios, climatização das salas, retomada das obras paradas, a criação de espaços de convivência e a implantação do restaurante universitário. "Precisamos de uma estrutura física de qualidade para que a comunidade acadêmica, e consequentemente a população, possa usufruir dos espaços da universidade. De nada serve termos um ensino de qualidade se a utilização e convívio nas dependências do Centro de Ensino não favorecem a permanência dos estudantes", disse um dos alunos que preferiu não se identificar.

Em dezembro de 2013, os estudantes do CCS, em protesto contra o calor nas dependências do campus de Santo Antônio de Jesus, assistiram aula vestidos com trajes de praia e ainda utilizaram uma mangueira para tomar banho na instituição. Além de reclamarem da falta de ar-condicionado e ventiladores nas salas de aula, os alunos também criticaram a falta de infraestrutura acadêmica e as obras paradas no campus.

Na ocasião a Ufrb informou que as obras estavam paradas porque as empresas responsáveis deixaram de cumprir algumas exigências. Conforme a instituição afimrou à época, novas licitações deveriam ser realizadas, em janeiro de 2014, para conclusão das obras e implantação de climatização no campus.

O outro lado - A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (Ufrb), através da assessoria de Comunicação, explicou que as obras no Centro de Ciências da Saúde, em Santo Antônio de Jesus, tem um cronograma de retomada de Editais de Licitação para ampliação da infraestrutura do Centro de Ensino. A nota diz ainda que já foi aberto um processo para a conclusão das obras do Pavilhão de Laboratórios. O prazo para entrega da obra é em janeiro de 2016.

Sobre o Restaurante Universitário, diz a assessoria, que docentes, discentes e técnico-administrativos estão tratando do assunto para definição do modelo de gestão e projeto arquitetônico a ser implementado. Outras obras estão com cronograma sendo cumprido, como a Biblioteca Setorial e Auditório, com prazo de entrega em maio de 2016.

