Estudantes da Ufob fecham campus em Barreiras

Estudantes que há cinco dias ocupam o campus da Prainha da Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob), em Barreiras, 858 km de Salvador, fecharam na noite desta quinta-feira, 15, também o acesso ao campus do Padre Vieira, no centro da cidade, onde está situada a reitoria.



O movimento, que teve início na segunda-feira, 12, por parte dos estudantes do curso de Engenharia Civil, ganhou apoio da maioria dos demais cursos e reivindica principalmente mais professores, laboratórios e acervo bibliográfico.



Nesta manhã, a reitora Iracema Santos Veloso esteve reunida com professores e a equipe da direção da Ufob, no auditório do Instituto Federal da Bahia na cidade. Já no campus do Padre Vieira, está acontecendo uma assembleia com os estudantes de Administração, único curso que ainda não estava apoiando 100% o movimento reivindicatório.

De acordo com os representantes da mobilização, embora algumas reuniões já tenham acontecido entre os estudantes e a reitoria, a proposta é só voltar às aulas depois que tiverem um documento assinado pela reitora se comprometendo a resolver as deficiências, com os respectivos prazos para que cada problema seja solucionado.

