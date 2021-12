Estudantes da Ufba iniciam campanha de doação de sangue junto à Hemoba

Os alunos das áreas da saúde da Universidade Federal da Bahia (Ufba) iniciaram uma campanha de sensibilização à doação de sangue junto à Fundação Hemoba, nesta sexta-feira, 16. As ações são parte das atividades propostas pelo professor Alex José Leite Torres, que ministra as aulas da disciplina Marcadores Sanguíneos Aplicados à Fisiologia dos Órgãos durante o Semestre Suplementar da universidade.

O objetivo é estimular a doação voluntária de sangue durante a pandemia e incentivar os alunos a convidarem mais pessoas para a ação solidária. Para facilitar o balanço das doações realizadas, a Hemoba gerou o código 0002 para que todos os candidatos que forem ao hemocentro motivados pela campanha informem o número antes da doação. Ao final, todos terão acesso à quantidade de pessoas mobilizadas.

As doações em grupo necessitam ser agendadas através do e-mail horamarcada@hemoba.ba.gov.br, com informações do nome do grupo e a quantidade de doadores. Após a confirmação do agendamento, cada grupo recebe um código personalizado para contabilizar o número de candidatos à doação que foram mobilizados e que compareceram ao hemocentro.

É preciso que, para doar sangue, o voluntário esteja em boas condições de saúde, sem sintomas virais, pesar mais de 50 quilos, bem alimentado e ter entre 16 e 69 anos incompletos. Menores de 18 anos precisam estar acompanhados de um responsável legal, e apresentar documento original com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo o território nacional.

adblock ativo