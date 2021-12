Estudantes da rede estadual voltam às aulas após recesso

Os cerca de 800 mil estudantes da rede estadual de ensino retornaram às aulas nesta quarta-feira, 3, após o recesso junino. De acordo com o calendário escolar, o ano letivo termina no dia 16 de dezembro, totalizando uma carga horária mínima de 800 horas, distribuídas em 200 dias letivos.

De acordo com a Secretaria de Comunicação Social (Secom), as aulas estão sendo reiniciadas com uma série de projetos estruturantes, entre os quais o ENEM 100%, com aulões de reforço para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem); as feiras escolares de Ciências, Matemática e Empreendedorismo e dos Jogos Estudantis da Rede Pública (Jerp).

A partir deste mês de julho, a Secretaria da Educação do Estado (SEC) realizará mais quatro ciclos dos Aulões programados para os seguintes períodos: de 15 a 19 de julho; de 19 a 23 de agosto; de 23 a 27 de setembro; e de 7 a 11 de outubro, nos turnos matutino (das 9h às 12h) e vespertino (das 14h às 17h). Os aulões acontecerão no auditório da SEC, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), com transmissão ao vivo por meio do Portal da Educação (www.educacao.ba.gov.br) e nas redes sociais da Educação Bahia.

