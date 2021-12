Estudantes baianos vão representar o Brasil nos EUA

Quatro estudantes baianos foram selecionados para representar o Brasil nos EUA no Programa Jovens Embaixadores, promovido pelo país norte-americano. O projeto é voltado para alunos da rede pública com idades entre 15 a 17 anos, que vão ficar nos EUA durante uma temporada de três semanas.

Os baianos Juan Carlos Oliveira da Silva, Pedro José Santana Ferreira, Isaías Sales Santos Teixeira e Lucca Lucciola Cassola ficaram entre os 50 selecionados que são considerados exemplos em suas comunidades, em virtude de sua capacidade de liderança, excelência acadêmica e conhecimento da língua inglesa.

A viagem dos Jovens Embaixadores está prevista para 9 de janeiro de 2018. Durante o intercâmbio, os jovens ficarão hospedados em casas de famílias voluntárias em diversas cidades americanas e participarão de reuniões com autoridades do governo norte-americano, líderes de ONGs, além de visitarem escolas e projetos sociais. Eles também vão participar de atividades de voluntariado e como representantes da juventude brasileira nos Estados Unidos. Os estudantes ainda vão fazer apresentações sobre o Brasil, sua cultura e seu povo.

Sobre os Jovens Embaixadores

O programa Jovens Embaixadores foi criado pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil em 2003. A partir de 2012, o programa passou a ser reproduzido em todos os países do continente americano. Desde o seu lançamento, 367 jovens brasileiros da rede pública já participaram do programa.

Para mais informações é só acessar o site do programa Jovens Embaixadores.

