Estudantes baianos rebem medalha de ouro na Obmep

Cinco estudantes baianos receberam a medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas de 2018 (Obmep), na segunda-feira, 8, na capital baiana.

A cerimônia, pela primeira vez realizada em Salvador, premiou os alunos Ryan Barbosa Castro, de Salvador, Emmanoel Wallace Gouveia de Feira da Mata, Naicon Tablo Pinheiro Coutinho, de Mortugaba, Allan Barros Cruz, de São Féliz do Coribe, e Henrique Carneiro Cardoso, de Tanque Novo.

A 14ª edição da Obmep contou com 18,2 milhões de inscritos em todo o País, com 575 medalhistas de ouro. A competição é dividida em níveis, de acordo com a série do participante, reunindo estudantes dos Ensinos Fundamental, Médio e Universitário das instituições públicas.

A Obmep 2019 já divulgou os selecionados para a segunda fase da competição e cada escola deverá cadastrar os professores dos alunos classificados a partir desta terça, 9, até o dia 13 de setembro.

