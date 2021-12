Estudantes baianas são premiadas em feira de projetos sustentáveis

As estudantes Luciana Santos Silva, 20 anos, e Nathália Morgão dos Santos, 18, do curso de Zootecnia no Centro Estadual de Educação Profissional (CETEP), localizado em Itororó (429 km de Salvador), foram premiadas nesta sexta-feira, 22, na 17ª Feira Brasileira de Ciência e Engenharia (FEBRACE), em São Paulo.

A feira começou na terça-feira, 19, na Universidade de São Paulo (USP), e é considerada como a maior mostra de projetos de Ciência e Engenharia do país.

Na ocasião, as jovens receberam o Prêmio ABRIC (Associação Brasileira de Incentivo à Ciência) de Destaque em Iniciação Científica pelo projeto ‘Ecoestacas' , que teve como objetivo principal, reduzir os custos e impacto ambiental na confecção de cercas, utilizando, ao invés de madeiras, garrafas pet.

Em 2018, o projeto, que foi desenvolvido na unidade escolar, ficou em terceiro lugar na 7ª edição da Feira de Ciências, Empreendedorismo e Inovação da Bahia (FECIBA), ocorrida em Salvador.

