Estudante quer dar continuidade a leilão de sua virgindade

Depois de afirmar que estava arrependida de leiloar a virgindade para ajudar a pagar o tratamento da mãe, a estudante do segundo ano do ensino médio, Rebeca Bernardo Ribeiro, de 18 anos, voltou atrás e agora diz que está disposta a dar continuidade ao leilão.

Em entrevista ao programa Balança Geral, a jovem afirmou que já recebeu algumas propostas financeiras. "Já me ofereceram R$ 5 mil, R$ 10 mil e até R$ 5 milhões", disse ela, afirmando que a população da pequena cidade de Sapeaçu (a 155 km de Salvador), no Recôncavo baiano, parou de agredi-la verbalmente por conta do vídeo em que aparece comercializando sua virgindade.

Rebeca mora com a mãe, que sofre em decorrência de um segundo derrame, em uma casa humilde e diz que não tem quem possa ajudá-la a cuidar da mãe.

